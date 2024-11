WDR Zeitzeichen. . 14:46 Min. . Verfügbar bis 30.11.2099. WDR 5.

John Walter

Times

wieso der Technikoptimismus des einen die Zukunftsangst der anderen ist,

weshalb man den Drucker von damals angeblich an seinem Gang erkennen kann,

und warum keine deutsche Zeitung zuschlägt und Koenig für den Erfolg seiner Maschine nach England auswandern muss.

Eckhard Rieck, Maschinenbau-Ingenieur, Historiker und Autor

Volker Jansen, Professor für Print-Media-Technologies an der Uni Stuttgart

Sonja Neumann, Kuratorin im Fachbereich Drucktechnik, Deutsches Museum München

Kathrin Fahlenbrach, Medienwissenschaftlerin und Medienrezeption, Uni Hamburg

Was heute im britischen Parlament besprochen wird, ist bei der Londoner "Times" schon am nächsten Morgen zu lesen - bei den anderen Zeitungen dagegen erst am übernächsten Tag. Dank der Schnellpresse brechen für das Blatt goldene Zeiten an und in ganz Europa boomt der Zeitungsmarkt: Es ist der Beginn der Massenblatt-Ära.Die technische Revolution ist zugleich der Höhepunkt im Leben von Friedrich Koenig. Denn der 1774 in Eisleben als Sohn eines Bauern geborene Unternehmer ist der Erfinder dieser buchstäblichen "Zeit-Spar-Maschine".Schon 1802 kommt der junge Koenig auf die Idee mit der neuen Druckpresse, doch anfangs will davon niemand etwas wissen. Erstvon der "" erkennt 1814 die Zeichen der Zeit und bestellt zwei der Doppelzylinderdruckpressen. Damit verschafft der Verleger seiner Zeitung einen entscheidenden Vorsprung gegenüber der Konkurrenz.Die Original "Times"-Schnellpresse ist etwa 3,50 Meter lang, knapp zwei Meter hoch und komplett aus Metall. Das Auftragen der Druckerschwärze besorgt die Maschine selbstständig mit Färbewalzen. Mit mehr als 1.000 Bogen pro Stunde ist Koenigs Apparat viermal so schnell wie die herkömmlichen handbetriebenen Druckapparate - bei halbem Personaleinsatz.