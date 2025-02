21.02.1925: Urban, anspruchsvoll, hip: Das Magazin "The New Yorker"

WDR Zeitzeichen. . 14:55 Min. . Verfügbar bis 22.02.2099. WDR 5.

wie Hefe zum Triebmittel für eine der weltweit renommiertesten Nachrichten-, Kultur- und Literaturzeitschriften wurde,

warum nach der Premiere im Februar 1925 im Mai 1925 fast schon wieder Schluss für den " New Yorker " ist,

" ist, welche besondere Funktion der " New Yorker " in Wohnungen seiner hippen Leser erfüllt,

" in Wohnungen seiner hippen Leser erfüllt, wie Jutebeutel im Marketing des Magazins zentrale Bedeutung bekommen.

New Yorks

The New Yorker

Harold Ross

New Yorker Skyline

Harold Ross

New Yorker

Christoph Niemann, Grafiker und Illustrator.

Anfang des Jahres 1925 macht ein Werbeprospekt den Bewohnerngroße Versprechungen. Ein Magazin wird angekündigt, das in Wort und Bild großstädtisches Leben widerspiegelt. Es soll für Menschen unverzichtbar werden, die wissen oder wissen wollen, wie die Welt sich bewegt.Tatsächlich hat ""-Gründer und erste ChefredakteurErfolg mit seinem Projekt. Während diemit jedem Jahr stolzer in den Himmel ragt, wächst auch der Erfolg des Magazins in ungeahnte Höhen. Wirtschaftlich und gesellschaftlich.Zum Erfolg des Magazins trägt auch bei, dass schon unterFaktentreue das oberste Gebot ist. Bis heute hält man sich an strikte Vorgaben: Die unerbittliche Faktenprüfung beim "" verlangt den Mitarbeitern manche Strapaze ab. Ein vielköpfiges Team akribischer Faktenprüfer ist damit betraut, jedes einzelne Wort im Heft auseinander zu pflücken und auf seinen Wahrheitsgehalt hin abzuklopfen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Fritz SchaeferRedaktion: Sefa Inci Suvak