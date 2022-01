Zeitzeichen

Gründung nach Schweizer Vorbild

Lutz Beisel nimmt Kontakt mit den Briefschreibern auf und findet 40 engagierte Mitstreiter für seinen Plan. Am 8. Januar 1967 gründen sie nach dem Schweizer Vorbild in Stuttgart das Hilfswerk "Terre des Hommes – Hilfe für Kinder in Not".

Den Namen Terre des Hommes (Erde der Menschen) übernimmt Beisel von Kaisers Organisation, die dieser sieben Jahre zuvor unter dem Eindruck der Gräuel des Algerienkrieges aufgebaut hat. Terre des Hommes – so lautet der Titel eines Buches von Antoine de Saint- Exupéry. Es ist ein Appell an die Geduld und Ausdauer all jener, die das Leben auf der Erde menschlicher machen wollen.