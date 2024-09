30.09.1919: Die Technische Nothilfe wird gegründet

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 01.10.2099. WDR 5.

warum der Begriff "lebenswichtige Versorgung" in der Weimarer Republik so dehnbar ist,

wie die Technische Nothilfe für politische Zwecke instrumentalisiert wird,

wie Otto Lummitzsch, Gründer sowohl der TN als auch des THW, eine zentrale Rolle in beiden Organisationen spielt,

welche politischen Verwicklungen ihn prägen,

und warum die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte wichtig bleibt.

Andreas Linhardt: Die technische Nothilfe in der Weimarer Republik, 2006.

Dr. Andreas Linhardt, Historiker

Bernd Müller-Strauss, THW-Historische Sammlung

"Treu helfen wir" – ein Versprechen, das das Technische Hilfswerk (THW) seit seiner Gründung 1950 prägt. Doch hinter diesem modernen Selbstbild verbirgt sich eine tiefere Geschichte, die in den Wirren der Weimarer Republik beginnt und bis heute nachhallt.Die Technische Nothilfe (TN) wird nach dem Ersten Weltkrieg ins Leben gerufen und agiert meist im Dienst des Staates: in Zeiten politischer Unruhen, als Streikbrecher oder Schützer lebenswichtiger Infrastrukturen. Während des Zweiten Weltkriegs unter der SS sogar im Bereich ziviler Luftschutz. Nach dem Krieg wird die TN von den Alliierten verboten, doch 1950 entsteht das THW – in klarer Abgrenzung zur umstrittenen Vergangenheit.Statt politischer Einsätze steht seit seiner Neugründung der humanitäre Zivil- und Katastrophenschutz im Vordergrund. Mittlerweile zählt das THW zu den wichtigsten Akteuren und setzt dabei vor allem auf freiwillige Helfer, die weltweit im Einsatz sind, um bei Naturkatastrophen, Großschadensereignissen oder humanitären Krisen zu unterstützen.Autorin: Susanne RabsahlRedaktion: Christoph Tiegel und Sefa Inci Suvak