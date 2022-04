Zeitzeichen

"Gepflegte Beatmusik"

Honecker beteuert zwar: "Niemand in unserem Staate hat etwas gegen eine gepflegte Beatmusik." Aber die SED greift durch: Viele DDR -Bands werden aufgelöst. Das führt zu Protesten von Jugendlichen, die ihre Bands wieder haben wollen.

Auf diesen Unmut reagiert das Regime: Bei sogenannten Rhythmusaktionen dürfen junge Bands auftreten. Die Mitschnitte werden auf Schallplatte herausgebracht.

Verbote gehen weiter