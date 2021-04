Zeitzeichen

So wie etwa die niederländische Ärztin Marinou Arends, die 2016 angeklagt ist, eine Demenzpatientin in einem Pflegeheim auf Verlangen getötet zu haben. Die 74-Jährige hatte allerdings noch bei klarem Verstand in mehreren Verfügungen deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie als Demente nicht in einem Heim dahinvegetieren wolle. 2020 wird Marinou Arends freigesprochen. Das höchstrichterliche Urteil bestätigt damit erstmals, dass auch bei dementen Menschen nach Prüfung aller Sorgfaltskriterien eine Tötung auf Verlangen möglich ist.