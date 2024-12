20.12.1984: Der Psychologe Stanley Milgram stirbt in New York

WDR Zeitzeichen. . 14:47 Min. . Verfügbar bis 21.12.2099. WDR 5.

welches lukrative Angebot Stanley Milgram Versuchspersonen für sein Experiment macht,

welche Rolle lebensgefährliche Elektroschocks bei der Versuchsanordnung spielen,

wie sich die Ergebnisse von Milgrams Gehorsamkeitsexperiment weltweit unterscheiden,

warum die Fachwelt den Versuchsaufbau als unethisch kritisiert,

wie sich das Autoritätsverhalten der Versuchspersonen erklären lässt.

Auch wegen der Ergebnisse erregt Milgram mit seinem Versuch weltweit Aufsehen: Er zeigt, wie leicht Menschen sich dazu bringen lassen, zu quälen und sogar zu töten. Mit seinen Untersuchungen zu Gehorsam und Autorität löst Milgram eine gesellschaftliche Debatte aus, dabei hat er im Verlauf seiner Karriere weit mehr erforscht. Bis heute ist er eine Inspirationsquelle für die Psychologie.Über den Menschen Stanley Milgram ist allerdings wenig bekannt. Geboren wird er 1933 in New York, als Kind österreichischer Einwanderer. Er ist schon in der Schule wissbegierig. Zunächst studiert er Politikwissenschaften am Queens College, danach Sozialpsychologie an der Harvard University, eine damals junge Disziplin, die er mitprägt.