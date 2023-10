14.10.1843: Mendelssohns "Sommernachtstraum" - mehr als der Hochzeitsmarsch

WDR Zeitzeichen. . 14:46 Min. . Verfügbar bis 14.10.2099. WDR 5.

Wie sich schon der junge Mendelssohn von Shakespeare inspirieren ließ

Über den weiten Weg von der Ouvertüre zur vollständigen Bühnenmusik

Was Mendelssohns „Sommernachtstraum“ deutlich von anderen abhebt

Von einem „Pop-Hit“, der andere Reize des Werks bis heute überstrahlt

Schon die Sommernachtstraum-Ouvertüre des erst 17-jährigen Mendelssohn wird ein Erfolg. Mehr als anderthalb Jahrzehnte später erhält er, inzwischen längst ein international gefeierter Musiker, den Auftrag, für König Friedrich Wilhelm IV. eine vollständige Bühnenmusik zur Shakespeare-Komödie zu komponieren. Erstmals öffentlich aufgeführt wird diese am Vorabend des Geburtstags von Wilhelm IV. im Theater des Neuen Palais in Potsdam.Das bis heute populärste Stück daraus ist der „Hochzeitsmarsch“, der schon bei unzähligen Trauungen zum Einsatz kam. Dabei enthält Felix Mendelssohns Sommernachtstraum noch einige Stücke von ähnlich hohem Reiz, die aber leicht übersehen werden.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christoph VratzRedaktion: David RotherOnlineproducer: Christoph Tiegel