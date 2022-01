Zeitzeichen

Der Nachlass von den Erben verscherbelt

Als Sibylle am 22. Oktober 1857 in Rom stirbt, kommen ihre reiche Kunst-Sammlung und archäologischen Funde sowie ihre wertvolle Bibliothek in Köln unter den Hammer und werden in alle Winde verstreut.

Damit löschen ihre Kinder die Erinnerung an die Rheingräfin und ihre einzigartige Leistung als anerkannte Gelehrte und Archäologin praktisch aus.

Autorin des Hörfunkbeitrags: Melahat Simsek

Redaktion: Matti Hesse

