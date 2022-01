Zeitzeichen

Mit Verspätung berühmt

1844 erscheint die zweite Gedichtsammlung. In diesen Meisterwerken deutscher Lyrik richtet Droste unter anderem einen genauen Blick auf Natur, Tod und Vergänglichkeit. Annette von Droste-Hülshoff selbst leidet zunehmend unter Krankheiten. Sie stirbt am 24. Mai 1848 auf der Meersburg am Bodensee.

Jahre zuvor hat sie geschrieben: "Ich mag und will jetzt nicht berühmt werden, aber nach hundert Jahren möcht ich gelesen werden." Das gelingt: Schon Ende des 19. Jahrhunderts wird sie zur bedeutendsten Dichterin Deutschlands erklärt.

Stand: 03.01.2022, 12:59