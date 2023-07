ZeitZeichen

Auf der anderen Seite steht Generalmajor George Gordon Meade mit der Army of the Potomac, der größten Einheit der Unionstruppen. Ihr Handwerk haben beide gegnerischen Kommandeure an der Militärakademie in West Point gelernt. Jetzt führen die ehemaligen Kameraden tausende Soldaten in eines der furchtbarsten Gemetzel auf nordamerikanischem Boden. Gettysburg steht für die Wende im Bürgerkrieg, der zwei Jahre später mit der Kapitulation der Konföderierten endet.