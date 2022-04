Zeitzeichen

Mit dem dramatischen Satz: "The enemy is near" – der Feind ist nah, führt Samuel Morse 1840 den amerikanischen Kongressabgeordneten seine Erfindung, den Telegrafen vor. Die Abgeordneten sind begeistert, doch nicht begeistert genug, um ihm 30.000 Dollar für eine erste Telegrafenstrecke zu bewilligen.