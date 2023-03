ZeitZeichen

Erst 14 Jahre später wechselt er die Seiten. In der Zwischenzeit sind die Herero, die einst stolzen Rinderzüchter, weitgehend verarmt. Sie müssen sich bei den deutschen Siedlern als Arbeitskräfte andienen oder bei der Kolonialverwaltung für den geplanten Eisenbahnbau quer durch Namibia. Die die Lebensbedingungen für die Herero immer unerträglicher werden, ruft Samuel Maharero im Januar 1904 zum Aufstand auf.

"Lasst uns lieber zusammen sterben! Und nicht sterben durch Misshandlung, Gefängnis oder andere Weise. Mein Wunsch ist, dass wir zusammen aufstehen - gegen die Deutschen." Samuel Maharero

In einer ersten - für die Deutschen völlig überraschenden - Angriffswelle werden landesweit über 100 Siedler getötet. Die deutsche Seite reagiert ebenfalls gewaltsam, mit einer Mischung aus rassistischen Allmachtsfantasien und nackter Tötungslust. Die Reichsleitung in Berlin entsendet General Lothar von Trotha, um den bisherigen Schutztruppenkommandeur Theodor Leutwein zu ersetzen.

Apokalyptische Szenen in der Wüste

Im August 1904 werden die Herero in der Schlacht am Waterberg militärisch besiegt. Samuel Maharero entkommt mit rund 1.500 Herero durch die Wüste bis ins Betschuana-Land, dem heutigen Botswana. Viele Alte und Kranke, Kinder und Frauen überleben die Flucht hingegen nicht. Deutsche Soldaten, die die Herero vor sich her in die Wüste treiben, berichten von apokalyptischen Bildern.

Ein Jahr später werden auch die Nama auf ähnliche Weise fast ausgerottet. Die überlebenden Herero und Nama werden in Lagern konzentriert bei Farmen, Eisenbahnbaustellen oder später in Kupfer- und Diamantminen. Jeder Zweite überlebt die Konzentrationslager nicht. 1915 sind rund 80 Prozent der Nama und Herero buchstäblich ausgerottet.

Es war Völkermord

Am 14. März 1923 stirbt Samuel Maharero nach langem Krebsleiden mit 67 Jahren in Botswana. Fünf Monate später wird er in seiner Heimat Okahandja im Beisein von Hereros aus allen Landesteilen beigesetzt.

Im Jahr 2021 verfasst die Bundesregierung mit Landes- und Opfervertretern aus Namibia eine Erklärung, in der die Verbrechen des deutschen Kaiserreichs an den Herero und Nama als Völkermord bezeichnet wird. Jedoch wurde der Wiedergutmachungsvertrag bislang nicht unterzeichnet.