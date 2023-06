ZeitZeichen

Die Nackte aus dem Pool

Christine Keeler

Die entscheidende Wende in seinem Leben ist eine Party im Juli 1961 auf dem adeligen Landsitz Cliveden nordwestlich von London. Hier trifft er auf die junge Christine Keeler, Model und Oben-ohne-Tänzerin aus der Arbeiterklasse. Sie ist als Begleitung des Osteopathen Stephen Ward dort, der Mitglieder der High Society und des Adels behandelt.



Nackt steigt Keeler aus einem Pool, greift nach einem Handtuch und trifft auf Profumo. Der baggert sie sogleich an, will ihre Telefonnummer, versucht sie zu begrabschen. Die Frau flüchtet über Tische und Stühle. Eine Szene, die später in keiner der vielen Erzählungen fehlt, die als verhöhnende Popsongs, BBC -Drama-Serie und Musical den Stoff verarbeiten.

Das nächste Skandal-Level

Profumo beginnt eine Affäre mit Keeler, die er noch im selben Jahr beendet. Aber sie wirkt fort und beschäftigt fortan sogar den US -Geheimdienst FBI . Denn auf der Party in Cliveden war auch der russische Marineattaché Jewgeni Iwanow, der die Profumo-Affäre auf das nächste Skandal-Level katapultiert: Weil Keeler auch mit dem Russen, der für den sowjetischen militärischen Geheimdienst arbeitet, eine Beziehung hat, steht der bis heute nicht ausgeräumte Spionageverdacht im Raum.

Die Lüge vor dem Unterhaus

Keeler erzählt fortan das, was Profumo geheim halten will. Die Gerüchte brodeln, am Ende wissen Geheimdienste, Presse und Politik Bescheid. John Profumo flüchtet sich zunächst in eine Lüge vor dem Parlament: In seiner Bekanntschaft mit Keeler habe es nichts Unangemessenes gegeben. Doch am 5. Juni 1963 gesteht er ein, die Unwahrheit gesagt zu haben, und tritt als Minister zurück. Ein Polit-Beben, das die ganze konservative Partei ins Straucheln bringt und das bis dahin gültige Vertrauen in Autoritäten in Großbritannien erschüttert.