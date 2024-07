11.07.1274: Schottlands Freiheitskämpfer und König - Robert the Bruce geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:22 Min. . Verfügbar bis 12.07.2099. WDR 5.

Bannockburn

Robert the Bruce

Edward

William Wallace

Braveheart

Warum es schottische Fußballfans seit vielen Jahren vorziehen, die inoffizielle Hymne anzustimmen, und was diese bedeutet,

von Roberts Jugend - ausgerechnet am Hof des englischen Königs,

mit welchen Mitteln Edward I. versucht, sich Schottland einzuverleiben,

auf welche bestialische Weise William Wallace ermordet wird,

vom Tod Robert I. und seinem Vermächtnis.

Michael Maurer: Geschichte Schottlands, Reclam 2018

Ronald McNair Scott: Robert the Bruce - King of Scots, Canongate Books 2014

John Barbour: The Bruce, 1375

Outlaw King, Netflix 2018, Regie David Mackenzie

Braveheart, USA 1995, Regie Mel Gibson

Die Schlacht vonim Jahr 1314 ist der entscheidende Wendpunkt im Unabhängigkeitskampf Schottlands. Der Anführer dieser Schlacht ist der AdligeGeboren am 11. Juli 1274 steht der junge Schotte zunächst - so wie sein Vater - auf der Seite und im Dienst des englischen Königs. Doch es bahnt sich ein Konflikt zwischen England und Schottland an. Dieser eskaliert, als der englische KönigI. versucht, seinen Herrschaftsbereich auf Schottland auszudehnen.Der charismatische Krieger, genannt "", schart Bürger, Bauern und Gutsbesitzer um sich und kämpft für die Freiheit Schottlands. Doch er verliert - den Aufstand und sein Leben. Nach Wallaces Tod übernimmt Robert the Bruce den schottischen Unabhängigkeitskampf, der anfangs auch ein innerschottischer Bürgerkrieg ist. Nach und nach bringt er den Adel auf seine Seite und wird 1306 als Robert I. the Bruce zum König von Schottland gekrönt.Mit Glück und strategischem Geschick gelingt es Robert I. ein von englischen Truppen besetztes Castle nach dem anderen zu erobern. Die Zahl seiner Anhänger wächst stetig. 1314 führt Robert seine Truppen dann in die Entscheidungsschlacht von Bannockburn. Obwohl das englische Heer dreimal so groß ist, gehen Roberts Schotten als Sieger hervor. Sechs Jahre später verfassen und unterzeichnen 51 schottische Earls und andere Adlige die schottische Unabhängigkeitserklärung.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Wolfgang MeyerRedaktion: Frank Zirpins