Zeitzeichen

Mit dem Dampfschiff reist die Gruppe weiter über den Pazifik nach Asien. Es geht von einem Außenposten des britischen Empires zum nächsten: 24 Stunden Shanghai, zwei Tage Singapur, drei Tage Ceylon, dem heutigen Sri Lanka. Die meiste Zeit verbringt man aber in der Kronkolonie Indien. Danach folgt eine Fahrt durch den Suezkanal.

Testlauf ist erfolgreich

Wer will, schippert noch über den Nil oder schaut in Palästina und Konstantinopel vorbei. Thomas Cook begleitet die Reisegruppe nicht zurück nach London. Er ist in Ägypten gefordert, weil 1873 mit seiner Agentur mehr Touristen als je zuvor im Vorderen Orient unterwegs sind.

Auch die Idee, die Welt zu umrunden, ist ein Erfolg. "Thomas Cook & Son" bietet die Fahrten nun jährlich an. Auch andere Veranstalter steigen in das Geschäft ein. In Deutschland bietet Karl Stangen ab 1878 seine erste Weltreise an. "Da waren nur sieben Leute dabei" , sagt der Historiker und Soziologe Hasso Spode. "Das dauerte acht Monate und pro Nase waren 12.000 Goldmark fällig. Das entspricht heute ungefähr 100.000 Euro."

"Ein sehr teures Unterfangen"