ZeitZeichen

Die nur rund einen halben Millimeter große Reblaus arbeitet im Untergrund, schädigt die Wurzeln von Weinreben und gräbt ihr so alle Nährstoffe ab. Ihr volles Zerstörungspotenzial entfaltet sie durch ihre Masse: Von einem einzigen Insekt, so wurde bereits 1874 der französischen Nationalversammlung berichtet, können von April bis Oktober über mehrere Milliarden weitere Tiere abstammen. Kaum ein Land in Europa wird von der Reblauskrise verschont, sie wütet zunächst in Frankreich, dann in der Schweiz, Österreich-Ungarn, Portugal, Spanien, Luxemburg. Selbst die Krim ist betroffen. Deutschland kommt vergleichsweise glimpflich davon, unter anderem wegen strikter Einfuhrbeschränkungen.

Allein in Frankreich vernichten die Rebläuse zwei Drittel der Weinanbaufläche. In Montpellier gelingt am 15. Juli 1868 der Durchbruch zur Lösung der Krise: Der Botanik-Professor Jules-Émile Planchon untersucht zusammen mit dem Winzer Felix Sahut und dem Präsidenten des Weinbauverbandes, Gaston Bazille, einen Weinberg und entdeckt den Winzling an den Wurzeln.