ZeitZeichen

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Großbritannien traumatisiert von Hitlers Luftangriffen. Man will nie mehr so schutzlos sein. Die Lösung der Regierung sind Atomwaffen, und zwar um jeden Preis.

Auf die Hilfe der alliierten USA dürfen die Briten dabei nicht hoffen, 1946 verbietet der amerikanische Kongress die Weitergabe nuklearer Geheimnisse. Also muss man selbst aktiv werden und gründet die Atomanlage Windscale an der Küste der Irischen See. Mit tausenden von Arbeitern zieht man dort ab 1947 in nur drei Jahren und mit mangelhaften Nuklearkenntnissen einen Kernreaktor hoch. Großbritannien will keine Zeit verlieren.

Die heillose Überforderung zeigt sich etwa dadurch, dass Filter gegen radioaktive Partikel in der Abluft beinahe vergessen werden. Außerdem entscheiden sich die Konstrukteure von Windscale - anders als bei den Atommeilern in den USA - gegen eine Wasserkühlung. Stattdessen kommen riesige Kühlgebläse zum Einsatz.