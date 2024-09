16.09.1979: Mit "Rapper's Delight" erscheint der erste Rap-Hit

WDR Zeitzeichen. . 14:32 Min. . Verfügbar bis 17.09.2099. WDR 5.

wie die Produzentin Sylvia Robinson in ihrem Straßenkreuzer die Sugarhill Gang gründet,

gründet, warum die Basslinie von " Rapper's Deligh t" für den Musiker Nile Rodgers keine "Freude" ist,

t" für den Musiker keine "Freude" ist, inwiefern in " Rapper's Delight " die homofeindlichen und sexistischen Seiten des Hip-Hop angelegt sind,

" die homofeindlichen und sexistischen Seiten des Hip-Hop angelegt sind, welche drei Fernsehmoderatoren bei der deutschen Cover -Version über ihre Musiksozialisation rappen

-Version über ihre Musiksozialisation rappen wie groß die Anerkennung für die gecastete Sugarhill Gang in der Hip-Hop- Community ist.

Dustin Breitenwischer (Professor für Amerikanistik an der Universität Hamburg)

In den 1970er-Jahren erobert ein neuerdie Straßen von. Die Musik-Revolution ereignet sich in den Stadtteilen, die mehrheitlich von Schwarzen bewohnt werden. Diekommen aus Boxen, von Mischpulten und Plattenspielern.scratchen, sampeln und loopen.Sogenannte- heizen das Publikum mit Ansagen an:erzählen Geschichten, reimen und spielen mit Sprache. Doch den kraftvollen Musikstil gibt es jahrelang nur live, niemand aus der Szene nimmt-Platten auf. Das ändert sich am 16. September 1979, als die" dererscheint.In denwerden bis zu 50.000 Einheiten pro Woche verkauft, weltweit sind es 14 Millionen Stück. Vor allem in Europa ist diewochenlang in den. Der Siegeszug vonund Hip-Hop beginnt mit diesem Track. Es ist allerdings umstritten, ob es sich wirklich um die allererste-Aufnahme handelt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christian KosfeldRedaktion: Matti Hesse