27.02.1955: Der Schah und Kaiserin Soraya auf Staatsbesuch in Bonn

WDR Zeitzeichen.

welches Menü dem Herrscher-Paar beim Essen mit Bundespräsident Theodor Heuss serviert wird,

warum Soraya fließend Persisch, Deutsch, Französisch und Englisch spricht,

wie sich der Schah und Soraya kennenlernen,

wie der Staatsbesuch die Damenfrisuren in der Bundesrepublik prägt,

mit welchen Worten Soraya später ihre Trennung vom Schah kommentiert.

Katajun Amirpur (Iran-Expertin und Professorin für Islamwissenschaft an der Uni Köln)

Leontine Gräfin von Schmettow (NDR-Journalistin und Königshausexpertin)

Beim Schah-Besuch von 1955, der in Hamburg beginnt und in Bonn seinen protokollarischen Höhepunkt hat, spielt Politik kaum eine Rolle. In der grauen Nachkriegszeit erscheint den Deutschen das Leben seiner Frau, der Kaiserin Soraya, wie ein Märchen: Die Tochter einer deutschen Verkäuferin und eines persischen Adeligen, die mit nur 18 Jahren heiratet und plötzlich weltberühmt ist.Das Kaiserpaar aus dem Iran wird quasi zum Ersatz für einen fehlenden deutschen Kaiser und dessen Frau. Das deutsch-iranische Verhältnis ist trotz des brutalenSchah-Regimes damals noch weitgehend ungetrübt. Das ändert sich erst 1967, als der Schah erneut die Bundesrepublik besucht. Mohammad Reza Pahlavi und seine neue Gemahlin Farah Diba treffen diesmal auf den Protest tausende linker Studenten.Nach dem Sturz des Schahs während der Islamischen Revolution von 1978/79 kommt im Iran ein antiwestliches Regime an die Macht. Seither ist das Verhältnis zur Bundesrepublik schwierig. Denn einerseits prangert Deutschland die Menschenrechtsverletzungen und die Diskriminierung von Frauen an. Anderseits will man die guten wirtschaftlichen Beziehungen nicht gefährden.