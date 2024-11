11.11.2009: Ende des Versandhauses Quelle

WDR Zeitzeichen. . 14:41 Min. . Verfügbar bis 12.11.2099. WDR 5.

wie der Name "Quelle" entsteht

vom Quelle-Gründer Gustav Schickedanz und seiner Rolle im Nationalsozialismus,

wie seine Frau Grete den Betrieb nach dem Zweiten Weltkrieg rettet,

von den ersten Konkurrenten Neckermann und Otto,

wie Ölkrise und Digitalisierung Quelle erst zu Veränderungen und schließlich zur Aufgabe zwingen

Ralf Deckers, Mitarbeiter am Institut für Handelsforschung in Köln

Gustav Schickedanz, Quelle-Gründer

Gregor Schöllgen, Biograf

Gregor Schöllgen: Gustav Schickedanz - Biografie eines Revolutionärs. Berlin 2010

In der Essener Grugahalle herrscht am 11. November 2009 gähnende Leere. Nur rund ein Dutzend der 10.000 Quelle-Gläubiger verlieren sich im Saal. Für Insolvenzverwalter Klaus-Hubert Görg ist der Auflösungsakt nur noch eine Formalie. Das Aus für das traditionsreiche Versandunternehmen hat Görg schon Wochen zuvor in der Quelle-Heimatstadt Fürth angekündigt. 4.000 Mitarbeiter und 1.000 Beschäftigte bei Zulieferern und Dienstleistern verlieren ihren Job. Dabei hat alles so vielversprechend angefangen.1927 gründet Unternehmer Gustav Schickedanz die Firma "Gustav Schickedanz Kurzwaren en gros", aus der der innovative Versandhandel Quelle hervorgeht. Umsatz und Gewinne wachsen rasch. Zeitweise liegt der Quelle-Katalog praktisch in jedem deutschen Haushalt. Das Konzept geht über Jahrzehnte auf. Quelle trotzt dem vorübergehenden Berufsverbot des Firmengründers, der Ölkrise und der aufkommenden Konkurrenz durch Neckermann und Otto.Doch der Internethandel schwächt Quelle nachhaltig. Hinzu kommt die Fusion mit dem kriselnden Kaufhaus-Konzern Karstadt 1999, zu dessen Rettung ein dreistelliger Millionenbetrag die Konten wechselt. Daher verschont Insolvenzverwalter Görg Karstadt 2009 - im Gegensatz zu Quelle.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Kay BandermannRedaktion: Carolin Rückl und Matti HesseTechnik: Michael Franke