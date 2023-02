ZeitZeichen

Powell präsentiert auch Fotos, etwa von einem Fahrzeug zur Dekontamination. Das Foto sei, so Powell, ein klarer Beweis, dass in dem Bunker daneben chemische Waffen gelagert oder produziert würden. Wenn das Bild aber in Farbe gezeigt worden wäre, hätte man erkannt, dass es ein Feuerwehrauto war. Er zeigt Aluminiumröhren zum Beweis für Saddams Atomprogramm. Allerdings hat der Chef der internationalen Atombehörde zuvor mehrfach berichtet, dass diese illegalen, aber kontrollierten Röhren nicht zur Urananreicherung geeignet seien.

Eine vermeintliche rollende Chemiewaffenfabrik aus sieben LKWs gibt es auch nicht. Sie ist die Erfindung eines Irakers, der vom Bundesnachrichtendienst als Quelle angezapft wurde.