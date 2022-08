Zeitzeichen

Steinberg weiter: "Fast alle palästinensischen Gruppierungen sind eine Bedrohung für das politische System des Libanon." Sie kämpfen Anfang der 1980er Jahre vom Bürgerkriegsland Libanon aus für ihr eigenes Ziel: gegen Israel und für einen souveränen Staat Palästina. Der Nahost-Experte Steinberg: "Die Fatah von Yassir Arafat, die so etwa 15.000 hauptberufliche Kämpfer unter Waffen hat und die einen regelrechten Staat im Staate aufbaut – sie hat eine territoriale Präsenz in West-Beirut. Sie hat aber auch eine Präsenz im Süden des Landes, von wo aus sie Israel mit Raketen beschießt."

Warum die PLO aus Beirut verdrängt wird

Yassir Arafat

Durch den 1975 begonnenen libanesischen Bürgerkrieg fühlen sich auch Nachbarländer bedroht: Syrien interveniert auf Seiten der Christen, weil das Regime von Hafiz al-Assad einen neuen palästinensischen Teilstaat im Libanon verhindern will. Israel fühlt sich bedroht, weil die PLO den Südlibanon nutzt, um Nordisrael mit Raketen zu beschießen. Der Iran unterstützt ab 1982 die ebenfalls im Südlibanon lebenden Schiiten gegen die Palästinenser und baut dort die bewaffnete schiitische Hisbollah auf.

Im Juni 1980 macht der libanesisch-christliche Milizenführer Bashir Gemayel unmissverständlich klar, dass die Palästinenser das Land verlassen sollen. Im Juni 1982 rollen israelische Panzer in den Libanon. Israels Verteidigungsminister Ariel Scharon will, dass die PLO aufhört zu existieren.

Der Repräsentant der PLO in Deutschland, Abdallah Frangi, äußert zur selben Zeit im fernen Bonn gegenüber dem Westdeutschen Rundfunk: "Arafat ist in Beirut und die Führung der PLO ist in Beirut. Und die werden in Beirut bleiben! Natürlich, es wird sehr hart. Es wird viele Tote bei uns geben, aber wir werden niemals aufgeben und die Waffen werden die Israelis niemals von unseren Händen wegnehmen können."

Hunderttausende Palästinenser bleiben im Libanon