Zeitzeichen

"Was dich zu mir getrieben, es war wohl mehr Leidenschaft als Freundschaft, mehr wollüstige Gier als echte Freundschaft." In einem Briefwechsel hadert Héloïse mit ihrem Mann dem Logik-Professor Pierre Abélard. Ihre Bilanz ist verheerend - einerseits. Andererseits schreibt sie, selbst im Gebet sei sie erfüllt von der Erinnerung, "an des Fleisches Lust, die ich an deinem Herzen liegend genießen durfte" .

Doch Pierres Antworten werden von Brief zu Brief immer herzloser. Es wird offensichtlich, wie asymmetrisch die Beziehung der beiden ist. Abélard ermahnt Héloïse lediglich, sie müsse für ihn beten, denn er sei in Lebensgefahr.