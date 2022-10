ZeitZeichen

"Ich habe gehört, dass dominikanische Bauern bestohlen worden sind. Es reicht!" , ruft Trujillo in einer Stadthalle der Provinz Dajabón. Die haitianische Migration dürfe nicht gleichgültig betrachtet werden. "Sie sind afrikanischer Abstammung und können für uns keinen ethnischen Anreiz darstellen." Der Diktator verkündet: "Ich werde das in Ordnung bringen! Wir haben bereits begonnen, Abhilfe zu schaffen. 300 Haitianer sind jetzt tot. Dieses Mittel wird fortgesetzt!"

Drei Ohren als Beweis

Über Leben und Tod entscheidet ein rassistischer Sprachtest. Es geht um die Aussprache von "Perejil" - das spanische Wort für Petersilie. "Die kreolischen Haitianer konnten das R nicht rollen, wie es die Dominikaner konnten" , sagt Professor Edward Paulino, Historiker am Institute of Criminal Justice in New York. "Wer Perejil also 'falsch' aussprach, der wurde eingesperrt oder sofort umgebracht."

Für das Pogrom an den Haitianerinnen und Haitianern bürgert sich später der verharmlosende Begriff "Petersilien-Massaker" ein. In der Woche der Massaker verlieren vermutlich mehr als 10.000 Menschen ihr Leben. Tausende sterben bei der Flucht und an deren Folgen. Schätzungen gehen von insgesamt bis zu 30.000 Opfern aus.