Zeitzeichen

31. Juli 1921 - Amnesty-Gründer Peter Benenson wird geboren

Politisches Engagement wird Peter Benenson schon in die Wiege gelegt. Was in der Schule mit einer Patenschaft beginnt, gipfelt in der Gründung einer globalen Menschenrechtsorganisation. Am 31. Juli 2021 wäre der Schöpfer von Amnesty International 100 Jahre alt geworden.