14.03.1794: Patent für erste Baumwoll-Entkörnungsmaschine "Cotton Gin"

WDR Zeitzeichen. . 14:43 Min. . Verfügbar bis 15.03.2099. WDR 5.

wie eine schuhkartongroße Holzkiste dazu beiträgt, ein menschenverachtendes System zu etablieren,

warum die Plantagenwirtschaft des Südens vor der Erfindung der Cotton Gin eigentlich alles anbaut, nur keine Baumwolle,

warum die gleichzeitig einsetzende Industrialisierung eine Rolle spielt,

was es mit "King Cotton" auf sich hat,

warum die Entwicklungen bis heute nachwirken.

Volker Depkat (Amerikanist, Universität Regensburg)

Volker Depkat: Geschichte der USA. Stuttgart, 2016

Sven Beckert: King Cotton - Eine Geschichte des globalen Kapitalismus. München, 2014

Angela Lakwete: Inventing the Cotton Gin - Machine and Myth in Antebellum America. Baltimore, 2003

Das Jahr 1794 markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Baumwollverarbeitung in Amerika: die Erfindung der ersten Entkörnungsmaschine für Baumwolle, bekannt als "Cotton Gin", kurz für "Cotton Engine". Der Erfinder dieser Innovation ist der Amerikaner Eli Whitney.Die kurbelbetriebene Walze der Maschine macht das mühsame und zeitaufwändige Entfernen der Baumwollkörner von Hand überflüssig. Die von Catharine Littlefield Greene finanzierte Innovation beschleunigt die Baumwollverarbeitung erheblich und macht den Baumwollanbau im Süden der USA rentabel.Die Erfindung führt zu einer Revolution in der Baumwollindustrie: Der Baumwollanbau in den Südstaaten entwickelt sich zu einem Millionengeschäft. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung steigt jedoch auch der Bedarf an Arbeitskräften, was zur Ausweitung der Sklavenwirtschaft führt, die Spannungen zwischen den Nord- und Südstaaten verschärft und schließlich indirekt eine der Ursachen für den 1861 ausbrechenden Bürgerkrieg ist.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Almut FinckRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Annette Skrzydlo und Martin Kopp