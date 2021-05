Zeitzeichen

"Das Knallen der Maschinenwaffen und der Hinrichtungen hallte noch in den anliegenden Straßen wider" , notiert die Schriftstellerin Louise Colet. "Viele Frauen, so unschuldig wie ich, wurden an diesem Tag willkürlich erschossen, nur weil sie verdächtig aussahen."

Louise Colet ist Augenzeugin, wie am 28. Mai 1871 die Rebellion der sogenannten Pariser Kommune von Regierungstruppen niedergeschlagen wird.

Konservative Zentralregierung herrscht

Die Vorgeschichte: Immer wieder versuchen Franzosen seit der Revolution von 1789, deren soziale und politische Ziele zu verwirklichen - auch 1830 und 1848 mit weiteren Revolutionen. 1871 gibt es zwar nach drei Königen und zwei Kaisern erneut eine Republik, aber sie wird von Royalisten beherrscht, die vom königlichen Versailles aus regieren.