Zeitzeichen

Über Wochen ignoriert er seine Bauchschmerzen: "Ich habe keine Zeit, mich operieren zu lassen. Ich sitze hier in meinem Lazarett auf Posten wie ein Soldat." Am 16. November 1917 stirbt Oskar Kohnstamm mit 46 Jahren in Frankfurt am Main an einem Blinddarm-Durchbruch.

Autor des Hörfunkbeitrags: Uwe Schulz

Redaktion: Hildegard Schulte

Stand: 06.04.2021, 18:55