ZeitZeichen

Den Alliierten ist die damit vielleicht erfolgreichste Kriegslist seit dem Trojanischen Pferd gelungen. Denn Major Martin gibt es gar nicht, er ist eine Erfindung des britischen MI5 .

Das, was da an den Strand gespült wird, ist tatsächlich die Leiche eines walisischen Landstreichers. Ihm ziehen die Briten die Uniform eines Offiziers an und machen ihn zu Major Martin. Dabei achten sie auf jede Kleinigkeit, stecken ihm gefälschte Ausweispapiere zu sowie private Sachen wie etwa das Foto einer Freundin, Theater-Tickets oder auch Wäschereirechnungen.

Im Trockeneis von England nach Spanien

Mit einem U-Boot bringen sie die Leiche von England an die spanische Küste, gut eingepackt in einen Spezialcontainer mit Trockeneis. Am Ziel angekommen werfen sie ihn genau dort ins Wasser, wo die zuvor berechnete Strömung die Leiche zum Festland spülen wird. Tatsächlich finden Fischer den Toten und übergeben ihn zusammen mit den Geheimdokumenten den spanischen Behörden. Von dort gelangen die Dokumente nach Berlin.

Das britische Militär telegrafiert später an Premier Churchill:

"Mincemeat geschluckt - Haken, Schnur und Blinker." Telegramm an Winston Churchil