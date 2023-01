ZeitZeichen

Mit 16 meldet er sich bei der Royal Navy. Aus gesundheitlichen Gründen wird er nach drei Jahren ausgemustert. Er poliert Möbel, nimmt am Mr. Universum-Wettbewerb teil und arbeitet als Darsteller in einem Musical und wirkt in ersten Filmen mit. Als er den Graf Wronski in dem BBC -Fernsehfilm "Anna Karenina" verkörpert, fällt er den Talentsuchern von United Artists auf. Seine Stimme und sein durchtrainierter Körper gefallen Broccoli und Saltzman.

Die Dreharbeiten zu "James Bond jagt Dr. No" beginnen am 16. Januar 1962. Die Außenaufnahmen entstehen in Jamaika und die Innenaufnahmen in den Pinewood-Studios nahe London.

Filmgeschichte im weißen Bikini geschrieben

Ursula Andress und Sean Connery in "Dr. No"

Schon im ersten Film der erfolgreichen Reihe hat Bond bei seiner Jagd auf den Superschurken "Dr. No" eine Menge zu tun. Er trinkt nicht gerührten Wodka-Martini, überlebt mehrere Mordanschläge und begegnet dem ersten Bond Girl, Honey Rider.

Gespielt wird Honey von Ursula Andress. Legendär ist die Szene, wie sie als Muscheltaucherin mit weißem Bikini aus dem Wasser kommt. Andress hat keine großen schauspielerischen Ambitionen. Sie nimmt den Job nur an, weil sie Jamaika kennen lernen will:

"Über Nacht wurde ich berühmt. Alles, was ich tat, war, den Bikini zu tragen." Ursula Andress

25 Filme in 60 Jahren

In "James Bond jagt Dr. No" sind fast alle Bestandteile vorhanden, die den jahrelangen Erfolg ausmachen. Was noch fehlt, sind die netten Spionage-Spielzeuge, die Waffenmeister Q austüftelt und die Sonderausstattungen von Bonds Fahrzeugen. Angefangen vom Schleudersitz bis hin zur Unsichtbarkeit des Autos.

Die Bond-Darsteller in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett

Mittlerweile gibt es 25 James Bond Filme. Der letzte heißt: "Keine Zeit zu sterben". In ihm kommt Bond ums Leben. Doch am Ende des Abspanns heißt es: "James Bond will return".

