ZeitZeichen

Das System gerät jedoch ins Wanken, als die USA 1971 beschließen, den Dollar nicht mehr an den Wert des Goldes zu binden. Das ist das Ende des bewährten Währungssystems. Der US -Dollar verliert drastisch an Wert. Und weil das Rohöl damals wie heute in Dollar gehandelt wird, gehen die Einkünfte der Förderländer rasant bergab.