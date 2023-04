ZeitZeichen

Ölboom in den USA

Auf der anderen Seite des Atlantiks sorgt das aus Öl hergestellte Petroleum für die Beleuchtung der amerikanischen Haushalte. Ein Jahr nach Drakes erfolgreicher Bohrung gibt es in Pennsylvania bereits 2.000 Bohrlöcher. Zudem treibt Erdöl die Industrialisierung weiter an, das Auto lässt die Nachfrage nach Mineralöl zusätzlich steigen.

Das Auto treibt die Ölsuche an

So wächst auch im Deutschen Kaiserreich allmählich der Wunsch nach eigenen Quellen. Nun wird das kleine Wietze in der Lüneburger Heide mit seinen Teerkuhlen wieder interessant. Tatsächlich findet der Bohrmeister Friedrich Hasenbein 1899 reichlich Öl auf einem Feld in Wietze – und entfacht einen Ölrausch in der Lüneburger Heide.

Reiche Landwirte in Wietze

Landwirte können jetzt ihre Felder zu Höchstpreisen an Ölfirmen verpachten. Das kleine Wietze avanciert zum "Klein-Texas" in der Heide. Die Quellen unter der Lüneburger Heide liefern zeitweise 80 Prozent des deutschen Bedarfs an Rohöl.

Mit den Bohrungen ist auch das beschauliche Leben vorbei. Tausenden Arbeiter strömen in die Heide. Die Einwohner beklagen sich über Einbrüche, Schießereien und Sittlichkeitsverbrechen. Zudem leidet die Umwelt: Öl läuft auch in die Gewässer und bei Überschwemmungen werden die Felder vergiftet.

Dichter Hermann Löns hält 1910 seine Sorgen um seine Heimat in dem Gedicht "Der Bohrturm" fest.

In Rosenrot prangt das Heideland,

"Dir zieh dir an ein schwarzes Gewand."

Es liegt das Dorf so still und klein;

"Dich mach ich groß und laut und gemein." aus "Der Bohrturm" von Hermann Löns

Heide-Öl verliert seine Wettbewerbsfähigkeit

1909 erreicht die Produktion ihren Höhepunkt. Dann finden sich anderswo größere Vorkommen, die einfacher zu fördern sind. Heide-Öl verliert seine Wettbewerbsfähigkeit mit den Quellen in der Nordsee, in den USA, Südamerika und am Persischen Golf. In Wietze wird die Förderung 1963 eingestellt. Fördertürme kann man dort allerdings noch heute besichtigen – im Deutschen Erdölmuseum.