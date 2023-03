ZeitZeichen

Damals ist Nostradamus 19 Jahre alt und studiert in Avignon. In dieser Zeit verfasst er seine ersten Verse, auch "Centurien" genannt. "Die sind dann ja über viele Jahrhunderte im dortigen Papstpalast unter Verschluss gehalten worden" , sagt die Historikerin Thomasius.

Hinweise auf Facebook und Twitter

Seine ersten Voraussagen hat der junge Nostradamus genau terminiert: "Und wenn das neue Jahrtausend jung sein wird, so werden sie eigenen Welten schaffen und Ihr werdet Euch verfangen in ihren Netzen!" So stehe es geschrieben "im schaurigen Buch der Fratzen" . Für Dr. Werner Weiss, Privatgelehrter aus Witten-Herdecke, ist klar, was damit gemeint ist: "Facebook, Mark Zuckerberg, Metaverse."