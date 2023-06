ZeitZeichen

Paris als geistiger Zufluchtsort

In seinen letzten Jahren reist Hikmet viel. Er ist unter anderem in Italien, Deutschland, China und Afrika unterwegs. Auf Kuba schreibt er seine berühmte Havanna-Reportage. In Paris - sein geistiger Zufluchtsort - trifft der Dichter neben Wissenschaftlern und Künstlern auch Freunde wie den exilierten türkischen Maler Abidin Dino.

Am 3. Juni 1963 will Nâzım Hikmet in seinem Moskauer Exil die Zeitungen aus dem Briefkasten holen. Dabei stirbt der 61-Jährige an einem Herzinfarkt. Er wird auf dem Nowodewitschi Friedhof in Moskau beerdigt. Seine Werke, die in 60 Sprachen übersetzt werden, bleiben in der Türkei noch bis in die 1990er-Jahre verboten. 2009 erhält der Verstorbene posthum auch die türkische Staatsbürgerschaft zurück.

Autorin des Hörfunkbeitrags: Melahat Simsek

Redaktion: Gesa Rünker

