15.12.1809: Napoleon und Joséphine geben ihre Scheidung bekannt

warum das Wort "Scheidung" bei der offiziellen Ehe-Auflösungszeremonie nicht fällt,

wie nachgiebig der Herrscher gegenüber seiner Frau in Liebesdingen und Verschwendungssucht ist,

warum sich die Porträts von Joséphine so wenig ähneln,

welche Annehmlichkeiten Napoleon ihr als Trennungsgeschenk zugesteht.

Pierre Branda (Historiker, wissenschaftlicher Direktor der Fondation Napoléon)

Der Kaiser spricht in seiner Rede davon, wie schwer ihm die Trennung von seiner "innigstgeliebten Gemahlin" fällt. Die Kaiserin wiederum versichert, es habe sich nichts an den Gefühlen ihres Herzens geändert und sie werde stets seine beste Freundin bleiben. Sie wolle jedoch "Frankreich nicht des Glückes berauben, dereinst von den Nachfahren des großen Mannes regiert zu werden“.Das Problem: Joséphine kann keine Kinder mehr bekommen. Aber Napoleon möchte eine Dynastie gründen. Doch er bleibt ihr herzlich verbunden. Selbst als Napoleon vier Monate nach der Trennung Marie-Louise von Österreich heiratet und diese ihm den ersehnten Sohn gebiert, bricht der - jetzt schriftliche - Kontakt nicht ab.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Sabine MannRedaktion: Carolin Rückl und David RotherTechnik: Jürgen Beiner