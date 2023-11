10.11.1938: Tod des türkischen Präsidenten und Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk

WDR Zeitzeichen. . 14:22 Min. . Verfügbar bis 10.11.2099. WDR 5.

Wie die Sieger des ersten Weltkriegs das Osmanische Reich aufteilen wollen.

Warum der Westen Leitbild des jungen türkischen Staates ist.

Welche Rolle europäische Männerhüte bei Atatürks Reformen einnehmen.

Dass besonders die Landbevölkerung mit den Reformen fremdelt.

Dass Recep Tayyip Erdogan länger regiert als Atatürk - und was das mit der Politik seines Vorgängers zu tun hat.

Prof. Dr. Maurus Reinkowski, Islamwissenschaftler Universität Basel

PD Dr. Gül Şen, Islamwissenschaftlerin Universität Bonn

Damals gehört das Osmanische Reich zu den Verlierermächten des 1. Weltkriegs und die Sieger planen im Vertrag von Sèvres die komplette Aufteilung des einstigen Riesenreiches.Doch der Vertrag von Sèvres wird nie ratifiziert. Denn nun schlägt die Stunde des Offiziers Mustafa Kemal. Er verlässt die osmanische Armee, zieht mit seinen Gefolgsleuten gegen die vorrückenden Griechen und siegt.So ändern die Siegermächte ihren Plan und setzen nun auf ihn, den neuen starken Mann. Im Vertrag von Lausanne werden 1923 weitgehend die heutigen Grenzen der Türkei vereinbart. Noch im selben Jahr ruft Mustafa Kemal die Republik aus und wird ihr erster Präsident.In nur 15 Jahren stellt Atatürk Staat und Gesellschaft radikal auf den Kopf. Seine Reformen greifen tief in die Gesellschaft ein. Das religiöse Rechtssystem wird abgeschafft und durch Schweizer Zivilrecht ersetzt. Frauen erhalten das Wahlrecht. Die religiösen Schulen werden geschlossen, das Bildungswesen dem Staat unterstellt und das lateinische Alphabet ersetzt die bisher gebräuchliche arabische Schrift.Der Präsident erneuert die türkische Gesellschaft innerhalb von 15 Jahren bis zu den Grundprinzipien. Er katapultiert das Land auch gegen Widerstände vom Mittelalter in die Moderne. Mustafa Kemal Atatürk stirbt mit 57 Jahren am 10. November 1938 in Istanbul.