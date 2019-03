" Wir werden in ihre Höhlen eindringen! "

Grund für die Sperrungen von Youtube ist der vermeintlicher Mitschnitt eines Gesprächs zwischen dem türkischen Außenminister Ahmet Davutoğlu und dem Geheimdienstchef Hakan Fidan, in dem es um einen möglichen Einmarsch in Syrien geht. " Die Rechtfertigung ist kein Problem" , heißt es darin. "Ich schicke vier Agenten nach Syrien. Die schießen ein paar Raketen auf die Türkei und dann haben wir einen Grund ."

Präsident Erdoğan ist außer sich. Das Dokument sei eine Fälschung, lässt er verbreiten, später dann ist von Geheimnisverrat die Rede. Im Kommunalwahlkampf überschlägt sich seine Stimme, als es darum geht, Youtube in die Nähe von Terroristen und Staatszersetzern zu bringen. " Das ist unethisch, niederträchtig, gemein und ehrlos ", ruft er ins Mikrofon. " Aber ich sage Euch: Wir werden in ihre Höhlen, in ihre Verstecke eindringen! " Kurz darauf ist der Zugang zu Youtube tot.

Schwarzgeld und Korruption

Eine Woche zuvor hatte Twitter dasselbe Schicksal ereilt. Grund dafür ist ein Telefonmitschnitt, auf dem Erdoğans Stimme und die seines Sohnes Bilal zu hören sein sollen. Es geht darum, 30 Millionen Euro an Schwarzgeld aus dem heimischen Safe in Sicherheit zu bringen. Danach wird Twitter mundtot gemacht. " In der Türkei hat es so etwas noch nicht gegeben, dass kurz vor den Wahlen so viele politische Skandale ans Licht kommen, so tief greifende Einschnitte in Demokratie und Grundrechte beschlossen werden ", urteilt der Istanbuler Politikwissenschaftler Suat Özçelebi.