Zeitzeichen

Parkinson als übermächtiger Gegner

1982 wird bei Muhammad Ali die Nervenkrankheit Parkinson diagnostiziert und "The Greatest" nimmt seinen härtesten Kampf auf. Obwohl er immer stärker zittert und Sprache und Gesichtsmuskeln kaum kontrollieren kann, sucht er den öffentlichen Auftritt und macht so vielen Kranken Mut.

1996 entzündet Ali bei den Olympischen Spielen in Atlanta das Feuer. Spätestens in diesem Moment wird er zur Ikone, die weltweite Verehrung erfährt.

Muhammad Ali stirbt am 03. Juni 2016 im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in Scottsdale /Arizona an den Folgen eines septischen Schocks.