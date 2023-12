12.12.1913: Die gestohlene Mona Lisa wird in Florenz sichergestellt

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 12.12.2099. WDR 5.

Welche Sicherheitsmaßnahmen es damals im Louvre gibt.

Wie der Diebstahl vermutlich abläuft.

Mit welchem Trick de Valfierno nach dem Diebstahl Geld gemacht haben soll.

Welche anderen Diebstahl-Theorien ebenfalls kursieren.

Wie das Gemälde heute geschützt wird.

Michael Koldehoff (Journalist, Buchautor)

Arthur Brand (Kunstberater, Detektiv)

Zwei Jahre nach dem Diebstahl der Mona Lisa nimmt ein ehemaliger Mitarbeiter des Louvre Kontakt mit einem Kunsthändler in Florenz auf. Der Handwerker Vincenzo Perugia erklärt, er habe das Bild aus patriotischen Gründen gestohlen. Es solle in seine italienische Heimat zurückkehren. Am 12. Dezember 1913 wird er festgenommen und das Kunstwerk sichergestellt.Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende: Hinter alldem soll jemand mit einem größeren Plan gesteckt haben. Eduardo de Valfierno, gebürtiger Argentinier, Kunstsammler und kriminell. Er soll der Auftraggeber gewesen sein, mit einer sehr listigen Strategie.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Irene GeuerRedaktion: Gesa Rünker