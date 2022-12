ZeitZeichen

Begabt aber nachlässig

Geboren wird Ravel 1875 in Ciboure nahe der spanischen Grenze. Sein Vater ist ein Ingenieur aus der Gegend von Genf, seine Mutter ist Baskin. Ihr Einfluss auf ihn in seinen späteren Kompositionen ist sehr prägend. Maurice ist gerade drei Monate alt, als seine Eltern mit ihm nach Paris ziehen. Sie fördern früh seine außergewöhnliche Neigung zur Musik. Ravel lernt Klavier und erlangt mit 14 die Zulassung zu einem Studium am Pariser Konservatorium. Dort hat er bald den Ruf weg, " sehr begabt" aber "etwas nachlässig " zu sein.

Wegen nicht ausreichender Leistungen wird er zweimal aus dem Konservatorium ausgeschlossen. Gleich fünfmal scheitert er mit seiner Bewerbung um das renommierte Rom-Stipendium, was bei liberalen Musikern und Musikwissenschaftlern für Furore sorgt. Trotzdem schreibt Ravel weiter und etabliert sich als bedeutender Komponist. Inspiration zieht er vor allem aus dem französischen Barock sowie der spanischen und baskischen Volksmusik.

Bolero als Meisterwerk

Ravels großer Ruhm beginnt nach dem Ersten Weltkrieg, an dem er zwei Jahre lang als Kraftfahrer teilnimmt. Der Komponist dirigiert seine Werke in Wien, Amsterdam, Venedig und London. 1928 schreibt er sein berühmtestes Stück, den "Bolero". Diese Ballettpartitur erlebt einen kometenhaften Aufstieg und erlangt eine Popularität, die in der klassischen Musik selten zu finden ist.