Autoren des Hörfunkbeitrags: Veronika Bock und Ulrich Biermann

Redaktion: Matti Hesse/David Rother

Programmtipps:

ZeitZeichen auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 17. März 2023 an den Bericht zu Verbrechen an brasilianischen Indigenen. Das ZeitZeichen gibt es auch als Podcast.

ZeitZeichen am 18.03.2023: Vor 120 Jahren: Geburtstag des Zeichners "e.o. plauen", Erfinder der Vater-und-Sohn-Geschichten.