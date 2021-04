Zeitzeichen

"Frauen taugen zu Richtern nicht, die werden vom Gefühl gelenkt, nicht von der Logik." Dieses Vorurteil ist weit verbreitet, als Maria Hagemeyer Richterin werden will. "Das wurde mir auch immer vorgehalten." Eines ihrer Gegenargumente: "Bei Ehescheidungen, da ist der eine Teil ja eine Frau. Warum sollen da nur Richter drüber urteilen können?"

Ihr Einsatz für Gleichberechtigung wurzelt in ihrer Kindheit. Die am 17. April 1896 in Bonn geborene Maria wird in der Schule gedrillt: "Als Oberprimaner mussten wir noch immer zu zweit in einer Reihe gehen, schweigend." Daraus entsteht ihr Berufswunsch: "Der Richter, der hat niemanden über sich, sondern ist nur seinem Gewissen und dem Gesetz verpflichtet."

Sehr gute Noten

Als Maria Hagemeyer die Schule beendet, können Frauen zwar Jura studieren, aber keine Examen ablegen. Trotzdem schreibt sie sich 1916 an der Bonner Universität ein. Drei Jahre später beginnt sie mit ihrer Doktorarbeit.

Als 1919 in der Weimarer Verfassung gleiche Rechte für Frauen und Männer verankert werden, können erstmals auch Frauen ihre Staatsexamen machen. Maria Hagemeyer ist dabei - mit sehr guten Noten. 1924 legt sie ihr Assessor-Examen ab, das sie zum Beruf als Richterin befähigt.