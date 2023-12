02.12.1923: Geburtstag der Primadonna und Diva Maria Callas

WDR Zeitzeichen. . 14:42 Min. . Verfügbar bis 02.12.2099. WDR 5.

Die Göttliche

Gioconda

Giuseppe di Stefano

Was die Stimme von Maria Callas so einzigartig macht

Wen die Opernsängerin in ihrer Karriere am häufigsten verkörpert

Warum Kennedy-Witwe Jacqueline ihr privates Liebesglück zerstört

Jürgen Kesting, freier Musikpublizist

Maria Callas im Interview mit Edward Downes, Dezember 1967 (Warner Music)

Sie ist die Inkarnation der Primadonna und Meisterin aller vokalen Klassen: Maria Callas. "" kommt am 2. Dezember 1923 als zweite Tochter griechischer Einwanderer in New York zur Welt. Früh lernt das kleine, dicke Mädchen, dass sie um Liebe kämpfen muss.Schon mit acht erhält Maria den ersten Klavier- und Gesangsunterricht, mit 13 geht sie mit ihrer Mutter zurück nach Athen. Am dortigen Konservatorium wird Callas in die Gesangsklasse der berühmten Koloratursopranistin Elvira de Hidalgo aufgenommen. Mit eisernem Willen ausgestattet, feiert sie 1938 als 15-Jährige in Athen ihr Bühnendebüt.Den Durchbruch erlebt Maria Callas 1947 als "" in der Arena von Verona. Ihre tiefe Bruststimme, die sie dramatisch perfekt einzusetzen versteht, reißt das Publikum von den Sitzen. Es ist der Beginn einer kurzen, fulminanten Karriere. In den folgenden Jahren gelingt es Callas immer wieder, mit schier unerschöpflichen Kraftreserven ihr Auditorium zur Raserei zu treiben. Ab Mitte der 1950er Jahre ist ihrer Stimme der Verschleiß dann aber deutlich anzuhören.Mit "Tosca" erlebt Maria Callas 1965 in London ihren letzten unumstrittenen Triumph. Bei ihrer Abschiedstournee mit1973 zollt man der Primadonna noch tiefen Respekt, aber die einsame Größe ihrer Stimme ist Vergangenheit. Nach Jahren der selbst gewählten Einsamkeit stirbt Maria mit nur 53 Jahren in Paris an Herzversagen. Ihre Asche wird in der Ägäis verstreut.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Hildburg HeiderRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Thomas BleulOnlineproducerin: Cora Lanzerath