26.01.1905: Geburtstag der Musikerin Maria Augusta von Trapp

welche Elemente des Films auf wahren Tatsachen beruhen und was romantisch stilisiert ist,

wieso das Singen für die Trapps harte Arbeit ist,

warum für die Trapps ein Leben unter den Nazis nicht infrage kommt,

mit welchen rabiaten Methoden Maria versucht, den Familienchor zusammenzuhalten.

The Sound of Music

Gerhard Jelinek (österreichischer Journalist, Fernsehmoderator und Buchautor)

Der Musicalfilm "" erzählt eine Aschenputtel-Geschichte in romantischer Alpen-Kulisse. Die aus armen Verhältnissen stammende angehende Nonne Maria verliebt sich in einen verwitweten Adligen mit sieben Kindern und heiratet ihn. Das gemeinsame Singen schweißt alle zusammen. Schließlich fliehen sie gemeinsam vor den Nazis aus Österreich nach Amerika.Es ist das Schicksal einer Familie, die in ein verklärendes Licht getaucht wird - aber die Grundzüge stimmen. Die Hauptfigur des Hollywood-Films basiert auf Maria Kutschera, geboren am 26. Januar 1905 in Wien. Der verwitwete Adlige ist Georg Ritter von Trapp, U-Boot-Kapitän der kaiserlich-königlichen Marine. Als dieser durch den Konkurs seiner Bank fast sein gesamtes Vermögen verliert, kommt der patenten Maria die Idee vom Familienchor.