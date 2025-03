17.03.0180: Todestag des römischen Kaisers und Philosophen Marc Aurel

WDR Zeitzeichen. . 14:50 Min. . Verfügbar bis 18.03.2099. WDR 5.

was die Stoa als Strömung der griechischen Philosophie ausmacht,

wann Marc Aurel Zeit hat, diese Ideen zu studieren,

mit welchen Widrigkeiten er sich als Kaiser auseinandersetzen muss,

wie der gegenwärtige Hype um ihn zu erklären ist,

warum seine stoische Ethik so gut zum Internet zu passen scheint.

Marcus Reuter (Leiter Rheinisches Landesmuseum Trier)

Viola Skiba (Leiterin Stadtmuseum Trier)

Anna Schriefl (Professorin für Geschichte der Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.)

Marc Aurel: Selbstbetrachtungen. Berlin 1913

Donald J. Robertson: How to Think Like a Roman Emperor - The Stoic Philosophy of Marcus Aurelius. New York 2019

Das Hindernis ist der Weg: Nach diesem verkürzten Motto will Marc Aurel 19 Jahre lang als römischer Kaiser handeln. Er ist vom Beginn seiner Herrschaft an mit Bedrohungen und Herausforderungen konfrontiert, die er als Krisenmanager meistert. Er unterwirft sich selbst lebenslangem Lernen - und fragt: Was kann ich ändern, was muss ich akzeptieren.So füllt sich im Laufe seines Lebens ein philosophischer Werkzeugkoffer, mit dessen Hilfe er durch seine Kaiserzeit navigiert und an dem sich heute wieder viele bedienen, nicht jeder im Sinne Marc Aurels. Die stoische Ethik ist so attraktiv, weil sie das Versprechen ist, dass wir unsere negativen Emotionen in den Griff bekommen können, wenn wir uns anstrengen.Auch über das Thema Tod macht sich Marc Aurel Gedanken: "Dass man den Tod mit heiterem Gemüt erwartet, als wäre er nichts anderes als die eine Auflösung der Elemente, aus denen jedes Lebewesen besteht." Ob ihm diese Gelassenheit im entscheidenden Moment geglückt ist, ist genauso wenig überliefert wie seine Todesursache. Klar ist nur, dass er mit Gedanken dieser Art Geschichte schreibt - als letzter Stoiker der Alten Welt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Stephan BeutingRedaktion: Matti Hesse