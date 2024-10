12.10.1899: Geburtstag der Wahrsagerin Madame Buchela

WDR Zeitzeichen. . 14:47 Min. . Verfügbar bis 13.10.2099. WDR 5.

welche Rolle eine Buche bei der Namensgebung für Madame Buchela spielt,

auf welch tragische Weise sie erste Erfahrungen mit der Hellsichtigkeit macht,

wie der französisch klingende Name des Ehemanns Madame Buchela möglicherweise das Leben rettet,

wie Madame Buchela in einer DDR-Dokumentation als "Bundeswahrsagerin" dargestellt wird,

dass Vorhersagen sportlicher Ergebnisse nicht so ihr Metier sind,

warum Madame Buchela die letzten Monate ihres Lebens unter Polizeischutz steht.

Monika Littau, Schriftstellerin und Autorin

Marie-Therese Feist, Historikerin und Kuratorin einer Ausstellung zur Wahrsagerei in Europa und Ostasien

Madame Buchela, mit bürgerlichem Namen Margaretha Goussanthier, beginnt ihre Karriere als Wahrsagerin in der frühen Bundesrepublik. Es ist eine Zeit, in der die Gesellschaft mit vielen Unsicherheiten befasst ist.Auch Politiker nehmen angeblich ihre Dienste in Anspruch. Beweise gibt es dafür allerdings nicht. Das findet alles sehr diskret statt.In den 1960er- und 1970er-Jahren ist die Buchela die berühmteste Wahrsagerin der Bundesrepublik. Margaretha Goussanthier lebt seit 1961 in Remagen am Rhein.Das kleine Häuschen vererben ihr zwei dankbare ältere Schwestern, die bei ihr Kundinnen gewesen sind. Sie, die Sintezza, die "Zigeunerin", wie sie sich selbst nennt, ist nun endgültig sesshaft geworden.Ihren Durchbruch als Seherin von Bonn hat die Buchela, als 1953 der zweite deutsche Bundestag gewählt wird. Umfragen sehen die SPD-Opposition deutlich vorn.Bundeskanzler Konrad Adenauer bangt um seine Wiederwahl. Doch die Buchela sagt einen Wahlsieg der regierenden CDU voraus - der dann auch tatsächlich eintritt.Buchela verdient gut mit ihrer Wahrsagerei, oder besser gesagt ihrer "psychologischen Lebensberatung". Sie stirbt am 8. November 1986 im Alter von 87 Jahren. Ihre Beerdigung in Remagen ist ein großes Ereignis. So viele Gäste hat man dort zu einer Beerdigung noch nie gesehen.