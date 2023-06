ZeitZeichen

Ohne Vorwarnung unterbricht Kreml-Chef Stalin die Stromversorgung, auch Land- und Wasserwege werden gesperrt. West-Berlin wird zur Insel. Was bleibt, sind drei zugesicherte Flugkorridore.

General Lucius Clay, Militärgouverneur der US- Besatzungszone, will den Sowjets nicht das Feld überlassen und ordnet am 25. Juni 1948 eine Luftbrücke von Westdeutschland nach Berlin an. Denn nach dem Krieg liegt die Stadt immer noch in Trümmern und braucht Versorgung. Die Lebensmittelvorräte reichen für einen Monat, die Kohle in den Kraftwerken für zehn Tage.

Lebensmittel und Kohle statt Bomben

Und so landen bloß zwei Tage nach der Abriegelung die ersten Douglas DC 3 auf dem Flughafen Tempelhof. Im Zweiten Weltkrieg haben sie noch Bomben abgeworfen, jetzt versorgen sie die Berliner mit Nahrung, Kohle und Medizin.