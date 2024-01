04.01.1809: Louis Braille, Entwickler der Blindenschrift, wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:47 Min. . Verfügbar bis 04.01.2099. WDR 5.

warum sich auch Widerstände gegen Brailles Blindenschrift regen,

Blindenschrift regen, wie Braille blinden Menschen nicht nur das Lesen, sondern auch Musizieren erleichtert,

warum die Sprachausgabe von Büchern die Blindenschrift wohl nie vollständig ersetzen kann,

warum Louis Braille die Anstellung als Lehrer eines blinden Prinzen ablehnt.

Prof. Dr. Thomas Kahlisch, Leiter des deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen in Leipzig.

Cassandra Spittmann, Künstlername Cass Mae. Geburtsblinde Duisburger Musikerin.

selbst verletzt sich im Alter von drei Jahren mit einem Werkzeug am Auge. Das Auge entzündet sich und steckt das andere an. Mit fünf Jahren ist er vollständig erblindet.Der Junge besucht die Dorfschule. Er ist ein guter Schüler, kann aber nur zuhören, und nicht lesen lernen wie alle anderen. Das geht nur am königlichen Blindeninstitut in Paris, der ersten Schule weltweit für junge blinde Menschen. Bloß das mit dem Lesen funktioniert nicht ganz so flüssig, wiesich das wünscht. Bislang presst man lateinische Buchstaben mittels sogenanntem Reliefdruck in dickes Papier, das ist mühsam zu lesen und noch mühsamer zu schreiben.1820 besucht Artilleriehauptmanndie Blindenschule und erzählt von einer militärischen Nachtschrift, mit der schriftliche Befehle auch im Dunkeln übermittelt werden können.und seine Mitschüler probieren es aus und sind begeistert. Aber sie hat noch Mängel. Schulleiterunterstützt fortan Brailles Vorhaben eine neue Blindenschrift zu entwickeln.Im Alter von 16 Jahren hates 1825 geschafft. Seine Blindenschrift ist fertig. Sie besteht aus sechs Punkten, angeordnet wie auf einem Würfel. Jede Punktkombination ergibt einen Buchstaben oder ein Satzzeichen. Die sechs Punkte passen perfekt unter eine Fingerkuppe.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Amy ZayedRedaktion: Matti HesseTechnik: Jens Buchheister