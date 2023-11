14.11.1943: Krankheitsvertretung am Dirigentenpult: Bernsteins Durchbruch!

WDR Zeitzeichen. . 15:01 Min. . Verfügbar bis 14.11.2099. WDR 5.

Wie der 24-Jährige mit einem Konzert berühmt wird und die klassische Musikszene umkrempelt.

Warum Leonard Bernstein in gebrauchten und zu großen Anzügen dirigiert.

Wieso er mit seinem größten Erfolg, dem Musical West Side Story, später hadert.

Über Bernsteins Urschrei beim Schleswig-Holstein-Musikfestival.

Wie der Komponist im Alter mit Depressionen, Alkohol, Tabletten und Zigaretten kämpft.

Sein Debüt vor einem Millionenpublikum gibt Leonard Bernstein ohne Probe mit dem Orchester: Der große Dirigent Bruno Walter, der eigentlich an diesem Sonntagnachmittag die New Yorker Philharmoniker dirigieren soll, liegt mit einer heftigen Erkältung im Hotel. Da sich kein anderer Ersatz findet, soll Leonard Bernstein das Konzert in der Carnegie Hall übernehmen. Der 24-Jährige hat gerade als Assistent bei den New Yorker Philharmonikern angefangen und gilt als Musiktalent. Walter gibt dem jungen Bernstein lediglich ein paar Hinweise zu den schwierigsten Stellen der geplanten Stücke, dann lässt man ihn mit seiner Aufgabe allein.Das Konzert wird live im Radio übertragen – und ein sensationeller Erfolg. "Das Orchester jubelte und stand mit offenem Mund auf der Bühne", erinnert sich ein Geiger später an "den Naseweis", den die renommierten Musiker zunächst skeptisch betrachtet hatten. "Dieser Mann dort war der außergewöhnlichste Musiker, dem ich in meinem ganzen Leben begegnet bin."Der 14. November 1943 ist der Beginn zu Bernsteins Weltkarriere und einem neuen Typus von Dirigenten: lebendig, charismatisch, lebensfroh und nah am Publikum. Der US-Amerikaner ist das Gegenstück zu den bisherigen konservativen und steifen Dirigenten. Unter anderen adressiert Leonard Bernstein mit seinen "Young People`s Concerts" jungen Menschen und erschließt so neues Publikum.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Holger NoltzeRedaktion: Gesa Rünker